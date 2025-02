Ingiunzioni di pagamento per vecchie multe, i chiarimenti della Provincia: “Non è una truffa, ma una normale attività di riscossione”

Savona. La Provincia di Savona interviene con alcuni chiarimenti in merito alle ingiunzioni di pagamento relative a contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada non saldate negli anni precedenti giunte negli ultimi giorni a diversi cittadini del territorio.

L’amministrazione di Palazzo Nervi precisa che “si tratta di un’attività ordinaria di riscossione coattiva, regolarmente affidata alla società LaBConsulenze Srl, con sede a Roma. L’invio delle comunicazioni, pertanto, non rappresenta in alcun modo una truffa, ma una procedura amministrativa conforme alla normativa vigente”.

L’amministrazione provinciale è “consapevole del volume di richieste di chiarimento pervenute nelle ultime ore e si sta adoperando al massimo per fornire risposte puntuali e tempestive a tutti i cittadini interessati. Coloro che necessitano di precisazioni o ritengano di aver già effettuato il pagamento della sanzione ricevuta possono contattare gli uffici preposti per ricevere il supporto necessario”.

A tal fine, è stata predisposta una dettagliata comunicazione illustrativa disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Savona a questo link. Altre informazioni qui.

Assistenza agli utenti

A partire da lunedì 10 febbraio, presso la sede della Provincia di Savona e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30), sarà presente personale specializzato di LaBConsulenze Srl per offrire assistenza diretta agli utenti e risolvere ogni eventuale problematica legata ai pagamenti. Per ulteriori informazioni, è stato attivato un numero di telefono dedicato: 019 8313433, al quale i cittadini potranno rivolgersi per chiarimenti nei medesimi orari di apertura dello sportello.

L’amministrazione provinciale invita tutti coloro che hanno ricevuto l’ingiunzione di pagamento a consultare le informazioni ufficiali disponibili sul sito istituzionale e, in caso di necessità, a contattare i canali di assistenza sopra indicati.