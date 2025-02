Ingiunzioni di pagamento per vecchie multe, giovedì 27 febbraio chiuso temporaneamente lo sportello in Provincia

Savona. Giovedì 27 febbraio sarà chiuso temporaneamente lo sportello ingiunzioni nel palazzo della Provincia.

La chiusura – spiegano da Palazzo Nervi – è dovuta a “concomitanti impegni istituzionali”. Le attività riprenderanno regolarmente da venerdì 28 febbraio con orario 8-13.

Lo sportello è stato aperto lunedì 10 febbraio per far fronte alle molte richieste di chiarimenti relativamente alle oltre 17mila ingiunzioni di pagamento ricevute dai cittadini dalla fine di gennaio.

Il servizio è disponibile negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30), sarà presente personale specializzato di LaBConsulenze Srl per offrire assistenza diretta agli utenti e risolvere ogni eventuale problematica legata ai pagamenti. Per ulteriori informazioni, è stato attivato un numero di telefono dedicato: 019 8313433, al quale i cittadini potranno rivolgersi per chiarimenti nei medesimi orari di apertura dello sportello.