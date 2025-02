Ingiunzione di pagamento per vecchie multe, l’avvocato Benzi: “Nemmeno il tempo per i ricorsi”

Millesimo. Ingiunzione di pagamento per vecchie multe da parte della Provincia di Savona, sul caso interviene anche l’avvocato nonchè consigliere comunale di Millesimo Manuela Benzi.

“Faccio parte dei tantissimi cittadini turbati dalla notizia riguardante l’impressionante numero di ingiunzioni di pagamento notificate dalla società incaricata dalla Provincia di Savona in relazione a “multe” ormai vecchie, spesso già regolarmente pagate. Nei giorni scorsi diverse persone si sono rivolte al mio studio preoccupate per le suddette richieste di pagamento che spesso riguardavano importi elevati – scrive il legale – Da cittadino che crede nelle istituzioni di cui faccio parte, pur con il modesto ruolo di Consigliere comunale di minoranza del Comune di Millesimo, da avvocato sono riuscita ancora a stupirmi di quello che è potuto accadere riguardo al “caso delle multe”.

Le notizie dei fatti che quotidianamente riceviamo, sia di carattere locale che generale, ci hanno tristemente abituato a tutto e, il nostro torpore credo consenta il proseguire di certe tendenze e di altrettanti modi di agire”.

E prosegue: “Fissando l’attenzione sul lavoro svolto dalla società LaBConsulenze s.r.l. di Roma affidataria dell’incarico ricevuto dalla Provincia di Savona, balza agli occhi la procedura adottata che ha visto l’invio di 16 mila ingiunzioni di pagamento senza il preventivo accertamento dei singoli casi. Quanto accaduto è gravissimo e non può essere liquidato come un fatto che può succedere… non deve succedere! Mi auguro e auguro a tutti, soprattutto alle migliaia di destinatari delle dette ingiunzioni che, a brevissimo, le stesse vengano formalmente annullate anche perché, in caso contrario, scadrebbero i termini di legge per l’inoltro dei ricorsi”.

“Queste poche righe non vogliono insegnare niente a nessuno, sono semplicemente l’espressione del pensiero di chi crede nel buon lavoro delle istituzioni, nella tutela dei cittadini, nel rispetto e nella corretta applicazione del diritto e che crede che siamo noi comuni cittadini a dover pretendere che ciò accada. La nostra Costituzione e gli strumenti della democrazia ce lo consentono”, conclude Benzi

