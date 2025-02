Incontro sul termovalorizzatore, Mirri risponde a Camiciottoli: “Era per i sindaci della Valbormida”

Carcare. “Il sindaco Matteo Camiciottoli non è stato invitato alla riunione di ieri, a Carcare, sull’ipotesi di un termovalorizzatore nel savonese perchè l’incontro è stato organizzato per i comuni della Valbormida, di Vado e Quiliano, dove sono i siti che la Regione ha indicato come idonei per la costruzione dell’impianto”.

Il primo cittadino carcarese Rodolfo Mirri risponde al collega di Pontinvrea, il quale lamenta di non essere stato tenuto in considerazione per parlare dell’argomento. “Per un errore la convocazione è stata inviata anche al sindaco di Urbe, che comunque non è intervenuto, ma trattandosi di Val d’Erro si è preferito concentrare la riunione sul territorio più coinvolto da tale progetto”, prosegue.

“Credo che non sia il caso di fare inutili polemiche – conclude Mirri – Non c’è nessuna volontà di strumentalizzazione e neppure un tentativo di escludere esponenti di centro destra. Semmai, se Camiciottoli mi consente una battuta, chieda ai tredici sindaci della sua area politica che si sono riuniti lunedì scorso in gran segreto perchè non lo abbiano contattato”.