Incidente sulla Sp29 a Cairo: auto ribaltata e soccorsi mobilitati

Agg. Ore 13:10. Per fortuna, nonostante il grande spavento, nessuna ferita grave per le occupanti del veicolo: un solo trasporto in ospedale, all’ospedale San Paolo di Savona, in codice giallo.

Cairo Montenotte. Secondo incidente a Cairo Montenotte. Dopo quello di via Cortemilia, si è verificato un altro sinistro sulla Sp29.

È successo intorno a mezzogiorno, con un’auto ribaltata a bordo della quale, stando a quanto riferito, erano presenti mamma e figlia.

Sul posto, un’ambulanza della Croce Bianca di Cairo. Ancora non si conoscono le condizioni dei feriti.

Articolo in aggiornamento