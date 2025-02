Savona. Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi all’interno del porto di Savona, dove un operaio è rimasto ferito da una forcella.

Ancora da chiarire la dinamica dell’episodio, che si è verificato intorno alle 16.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona e l’automedica del 118.

L’uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo.