Incidente nei pressi del casello di Savona, ma anche i soliti cantieri: inizio di settimana in salita sulle autostrade liguri

Savona. Incidente stradale, questa mattina (17 febbraio), nei pressi dello svincolo autostradale a Savona.

Stando a quanto riferito, a scontrarsi per cause da accertare, sono stati un camion ed un’auto. Per fortuna non risultano feriti in seguito all’accaduto, che sta però dando vita a disagi in termini di viabilità.

Al momento, inoltre, è presente una coda di 1 km tra Pietra Ligure e Finale Ligure, in direzione Genova, causa lavori.

In direzione opposta, invece, coda di 2 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori; coda di 2 km tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, sempre causa cantieri; rallentamenti di 1 km tra Finale Ligure e Pietra Ligure, in direzione Francia.