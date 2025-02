Incidente mortale sulla A7, tir perde il controllo e si ribalta: tratto chiuso in direzione Genova

Liguria. Incidente mortale nel primo pomeriggio sull’autostrada A7 tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, in direzione Genova. Per cause da accertare un tir si è ribaltato e il conducente ha perso la vita. La vittima è un cittadino ghanese di 30 anni. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico.

È successo poco prima delle 15. Sul posto la polizia stradale, tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l’Italia. Ancora da accertare la dinamica, ma secondo i primi rilievi non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Obbligatoria l’uscita a Serravalle in direzione sud.

Per chi proviene da Milano ed è diretto verso Genova, Ventimiglia o Livorno, si consiglia di percorrere la diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A26 Genova-Gravellona Toce verso Genova.

Ai soli veicoli leggeri si consiglia di uscire a Serravalle e percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Vignole Borbera.