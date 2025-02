IncentiviItalia, niente patteggiamento per Claudia Ghiso: andrà a processo per truffa

Savona. Niente patteggiamento per Claudia Ghiso, la fondatrice e amministratrice di IncentiviItalia accusata di truffa. Questa mattina il suo avvocato, Marco Augimeri, nel corso dell’udienza pre-dibattimentale, ha rifiutato di accedere a riti premiali o alternativi (come il patteggiamento o il rito abbreviato) preferendo affrontare il processo per truffa che prenderà il via tra circa due mesi.

Nella scorsa udienza il pubblico ministero Massimiliano Bolla aveva chiesto al giudice Roberto Amerio di modificare un capo d’imputazione, aggiungendo l’aggravante della minorata difesa (ovvero sostenendo che il presunto reato sia stato effettuato in circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare in modo effettivo e concreto la difesa). Una mossa motivata dalla linea difensiva di Claudia Ghiso: il suo avvocato infatti ha contestato molte querele per presunti vizi di forma, ad esempio perché presentate via Pec anziché di persona. Una tesi che, se accolta, avrebbe potuto portare a un processo senza parti offese e quindi al “non doversi procedere”. L’aggravante contestata da Bolla avrebbe invece resto il reato procedibile d’ufficio, e quindi a prescindere dalle querele presentate.

Ieri pomeriggio il legale di Ghiso ha depositato una memoria contestando l’inserimento dell’aggravante, sostenendo che il pm non avrebbe avuto il potere di modificare il capo d’imputazione in sede pre-dibattimentale in assenza di elementi nuovi rispetto a quelli già emersi nella fase di indagine. Una eccezione che però, oggi, il giudice ha rigettato, dando di fatto il via libera al processo bypassando la questione dell’ammissibilità o meno delle querele. Amerio ha inoltre ammesso la costituzione di diversi ex clienti come parti civili. La prossima udienza avrà luogo a inizio aprile davanti al giudice Giorgia Felisatti.

La vicenda

Ghiso è accusata di truffa da circa 70 clienti da tutta Italia (tra loro anche una decina di savonesi). La sua azienda, fallita a fine 2023, operava a livello nazionale fornendo consulenza per la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei. La startup savonese, dopo una prima consulenza gratuita per valutare l’idea imprenditoriale del possibile cliente, chiedeva una fee d’ingresso (la più bassa era di 1800 euro, ma poteva salire fino a 4500) per occuparsi di individuare i giusti bandi e ottenere i finanziamenti. Secondo l’accusa, però, spesso sarebbero stati scelti bandi non inerenti all’attività o palesemente inadatti, e quindi nella maggior parte dei casi le richieste venivano bocciate. E, quando accadeva, l’azienda si rifiutava di restituire la fee d’ingresso sebbene il contratto stipulato prevedesse una vera e propria “garanzia” (chiamata “Zero Bandi”) che prevedeva appunto la restituzione del compenso iniziale in caso di insuccesso.

Una condotta che il pm stigmatizza nelle carte: secondo lui “il bando di volta in volta proposte da IncentiviItalia era del tutto incoerente rispetto alle caratteristiche del richiedente“, scelto “in modo del tutto illogico e al solo fine di giustificare il già avvenuto pagamento del compenso alla società“. Secondo l’accusa inoltre Ghiso “imponeva ai propri dipendenti, in una logica di mero profitto, di assicurare falsamente ai potenziali clienti che per finanziare i loro progetti esistevano contributi comunitari con percentuali di fondo perduto del 100%, anche laddove l’attività economica svolta dal potenziale cliente fosse, fin dal principio, manifestamente incompatibile con qualsiasi bando comunitario“.

A Ghiso viene contestata anche la “sostituzione di persona”: secondo l’accusa, infatti, la CEO di IncentiviItalia avrebbe fatto creare regolarmente dai propri dipendenti degli “indirizzi mail fittizi, formalmente intestati agli stessi clienti, ma in realtà gestiti in tutto e per tutto dai suoi dipendenti“, per poter ricevere il materiale ad essi destinato e impedire così che potessero conoscere “di prima mano” lo stato di avanzamento delle pratiche. Un modus operandi che – almeno stando a quanto si legge nelle carte dell’accusa – alcune dipendenti avrebbero provato a contestare, trovandosi però davanti “atteggiamenti ritorsivi e vessatori” come demansionamenti, richiami o ritardi negli stipendi.

Nel mirino degli inquirenti, infine, anche altri due aspetti. Il primo riguarda la pubblicità dell’azienda sui social network dove, scrive Bolla, “millantava la possibilità di poter far ottenere ai propri potenziali clienti finanziamenti a fondo perduto nella misura del 100% del capitale previsti dai Bandi europei – in particolare Horizon – per qualsiasi attività imprenditoriale“. Mentre ai clienti veniva inviato un format in cui “millantava una percentuale di successo pari al 99% laddove, in realtà, la percentuale di pratiche che avevano ottenuto il richiesto finanziamento non superava l’1%“.

Il secondo è legato alle recensioni sul portale TrustPilot: secondo Bolla Ghiso “procedeva sistematicamente a cancellare dal web le reali recensioni negative sull’operato di IncentiviItalia“, e contrastava le critiche con una serie di messaggi positivi che però, è l’ipotesi dell’accusa, sarebbero stati postati dalla stessa azienda con degli account fake.

L’indagine era iniziata quasi due anni fa con un blitz della Guardia di Finanza. Il 9 marzo 2023, due auto senza contrassegni e una decina di militari si erano presentati nella sede di Corso Italia a Savona per acquisire documentazione utile alle indagini. L’accertamento delle Fiamme Gialle era scattato proprio in seguito alle denunce di alcuni clienti in diverse città d’Italia, in cui venivano segnalate presunte irregolarità o la mancata restituzione della “fee d’ingresso”. Nove mesi dopo, nel dicembre 2023, è arrivato il fallimento dell’azienda in seguito alle denunce presentate da 11 diversi ex lavoratori per il mancato pagamento di stipendi e/o Tfr. Un fallimento che, peraltro, Claudia Ghiso aveva provato pubblicamente a smentire nonostante la sentenza fosse stata pubblicata sul Portale dei creditori e di libera consultazione.