Incendio Santa Corona, in Appello ribaltata l’accusa per il responsabile: condanna a soli 2 anni di carcere

Pietra Ligure. Da omicidio volontario a danneggiamento seguito da incendio con morte come conseguenza non voluta. Il radicale cambiamento del capo di imputazione ha determinato la sentenza della Corte di Appello di Genova nei confronti di Samir Laaman, l’uomo di nazionalità somala che nel settembre 2022 aveva provocato il terribile rogo all’interno dell’ospedale Santa Corona nella stanza dov’era ricoverato, provocando poi la morte di un paziente per intossicazione, Franco Arrigoni.

Per questo, dopo la condanna in primo grado a 30 anni di carcere stabilita dalla Corte d’Assise del Tribunale di Savona (la Procura aveva chiesto l’ergastolo), i giudici hanno invece sentenziato una condanna a soli due anni, che l’imputato ha già scontato, quindi ne è stata disposta la scarcerazione.

Nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria e dello stesso rinvio a giudizio, a suo carico era pendente anche l’accusa di lesioni colpose per altri 15 pazienti rimasti intossicati e ferite per il rogo, così come alcuni operatori sanitari intervenuti all’interno del padiglione per salvare le persone ricoverate.

Il quadro accusatorio nei confronti del somalo, che era stato evidenziato dalle stesse perizie mediche e dal ritrovamento di un accendino nella camera di degenza del nosocomio pietrese, è stato quindi smontato nel procedimento giudiziale in Appello, portando così ad una sostanziale modifica delle sue responsabilità e quindi della stessa condanna.

L’uomo era stato giudicato capace di intendere e volere, ma per la Corte di Appello l’incendio non fu appiccato apposta, con intenzione, e si è trattato di un incidente.