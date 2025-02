Incendio a Savona, a fuoco un’auto e uno scooter in via Formica

Savona. Un boato e poi il fuoco: paura questa sera a Savona, intorno alle 20.30, quando in via Formica ha preso fuoco un’auto in un cortile privato adiacente alla strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e bonificato l’area coinvolta. Due i mezzi coinvolti, oltre all’automobile infatti a bruciare è stato anche uno scooter.

Solo paura per i residenti della zona ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato nonostante il fumo che si è sprigionato.