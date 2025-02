Albenga. E’ stato inaugurato oggi pomeriggio, alla presenza di molti rappresentati dei Comuni del ponente savonese, il nuovo ufficio territoriale di Regione Liguria dell’assessore regionale Paolo Ripamonti. Si trova ad Albenga, in via Niccolari n.9, vicino a piazza Nenni, ex sede della comunità montana.

Si tratta di un presidio istituzionale di ascolto e confronto, nato per rafforzare il dialogo con i sindaci e le comunità del Ponente ligure. L’ufficio, collocato in una sala precedentemente inutilizzata, consente di valorizzare uno spazio già esistente senza alcun onere aggiuntivo.

L’Assessore Ripamonti (con deleghe a Sicurezza, Energia, Immigrazione ed Emigrazione, Aree di Crisi Complessa, Vertenze Aziendali, Rapporti con le Organizzazioni Sindacali, Programmi Comunitari di Competenza, Organizzazione e Personale Regionale, Patrimonio) sarà in questo ufficio tutti i venerdì, compatibilmente con gli impegni istituzionali.

L’assessore ha sottolineato l’importanza di questa apertura: “Questo ufficio è un segnale concreto della volontà di essere vicini al territorio sui temi di competenza del mio assessorato. Il territorio Savonese era rimasto privo di un vero punto di riferimento istituzionale, e questa apertura colma un vuoto sentito da cittadini e amministratori. Questo è un luogo di ascolto e confronto diretto, rafforzando la collaborazione con i sindaci e le comunità locali per rispondere in modo sempre più efficace alle loro esigenze. E un luogo dove portare le istanze in Regione senza necessariamente andare a Genova”.

All’evento hanno partecipato anche il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo, deputato leghista Francesco Bruzzone e Roberto Sasso Del Verme. Durante l’inaugurazione c’è stato anche spazio per una stretta di mano ed un saluto da parte del primo cittadino di Albenga Riccardo Tomatis.

guarda tutte le foto 10



Albenga, inaugurazione ufficio assessore Ripamonti

Dopo Albenga, si sta valutando anche uno spazio analogo anche a Savona.