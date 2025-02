In pensione I Ki Yong, storico benzinaio del porto a Savona: “Grazie per questi 30 anni. Il periodo più triste quello del Covid”

Savona. Il 26 febbraio, dopo 30 anni di onorata carriera, I Ki Yong (per tutti i savonesi conosciuto come il benzinaio del porto) appenderà le scarpe al chiodo o, in questo caso, meglio dire la pompa di benzina.

E’ arrivato nel 1995 a Savona, prima navigava in mare, e all’età di 41 anni ha preso in gestione il distributore del porto. Ogni mattina sempre presente, dalle ore 6 alle ore 11, per servire i propri affezionati clienti. Tra un sorriso, una lavata di vetri, due chiacchiere, in questi 30 anni I Ki Yong è sempre stato un punto di riferimento per i savonesi.

“Sono stanco, a 71 anni è arrivato il tempo di andare in pensione definitivamente – afferma – ho incominciato a dirlo ai clienti, alcuni dei quali mi hanno chiesto se potevo fermarmi ancora un po’ (ride). Cosa ho risposto? Che sono stanco”.

I Ki Yong, originario della Corea del Sud, da marzo potrà dedicarsi totalmente alla famiglia: “Ho una moglie e un figlio, ora starò con loro più tempo”.

Tante le persone che andavano a servirsi da lui, in quanto era una sorta di servito ma senza il, conseguente, sovraprezzo. I Ki Yong è stato punto di riferimento anche durante il periodo Covid: “Naturalmente ho lavorato anche in quei mesi. Ricordo il silenzio, le tante ambulanze e l’infinita tristezza. Ecco è stato il momento più brutto”.

Ora rimarrà ad abitare qua: “No, non me ne vado. Ormai sono un savonese (ride). Questa città mi ha accolto tanti anni fa, le sarò sempre grato – prosegue – i miei clienti sono diventati amici. Li ricorderò tutti. Grazie Savona”, conclude.