In centinaia alla fiaccolata per l’Ucraina, la comunità ringrazia la Liguria: “Non siamo soli”

Liguria. “Non siamo soli”, questa una delle frasi – in italiano e in ucraino – scandite dai manifestanti alla fiaccolata per la pace di questa domenica 23 febbraio a Genova. In molti, autorità e membri della comunità ucraina hanno camminato dalla chiesa di Santo Stefano, in via XX Settembre, fino a palazzo Ducale, in occasione della vigilia del terzo anniversario dell’invasione del Paese da parte della Russia.

Una fiaccolata di sostegno e di ringraziamento culminata con alcune immagini sullo schermo della Regione, con la Liguria che ha sostenuto l’accoglienza di più di 10.000 persone.

Per la Regione Liguria presente l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò e il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari.

Per la comunità ucraina ha parlato il referente Oleh Sahaydak: “Sono passati tre anni dall’inizio dell’invasione su grande scala da parte della Federazione Russa, una guerra che si può concludere solo liberazione dell’Ucraina dall’invasore. Solo così si può fermare il progetto di uno stato terrorista. Il risultato di questa guerra determinerà il destino del mondo. Vogliamo una pace giusta e duratura. Solo allora potremo sederci a un tavolo di pace serio”.

“Una qualsiasi concessione alla Russia sarebbe uguale ad ammettere che gli eroi civili, militari e gli innocenti caduti fino a oggi sono caduti per niente. Oggi insieme a voi chiediamo una pace giusta per l’Ucraina. Grazie Genova, grazie Liguria” ha concluso Sahaydak.

Nelle stesse ore della fiaccolata il ledwall del palazzo della Regione Liguria si è illuminato con i colori della bandiera ucraina, così come la fontana di De Ferrari. Sullo schermo anche il grazie della comunità alla Liguria.