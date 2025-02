Impianti eolici nel savonese, nuove regole per le autorizzazioni: “Ascoltare i territori”

Liguria. I progetti per nuovi impianti eolici in Liguria e nel savonese tra i temi del Consiglio regionale di oggi.

“In aula ho presentato l’ordine del giorno che impegna la giunta a incontrare gli esponenti delle amministrazioni provinciali e comunali per avviare un confronto che vada a valutare, in maniera complessiva, il bilancio costi/benefici nei termini della sostenibilità ambientale, economica e sociale” ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

“Il documento andrà quindi in Commissione per approfondire ulteriormente questo importante tema che, in particolare nella Provincia di Savona, ha avuto le conseguenze di un importante impatto anche sul nostro paesaggio. Infatti, la distribuzione di pale eoliche in passato si è ingiustamente concentrata soprattutto nel territorio savonese. A questo punto, è imprescindibile rispettare la volontà dei sindaci e della cittadinanza nel caso di proposte o progetti che riguardino la realizzazione di nuovi impianti eolici” conclude Foscolo.

“Con un Ordine del Giorno discusso oggi in aula, ho chiesto al Consiglio regionale di rendere necessario il parere di Regione Liguria sulla concessione di autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti eolici – aggiunge il consigliere Alessandro Bozzano (Vince Liguria – Noi Moderati) -. L’atto, vista la grande importanza dell’argomento, è stato rimandato alla discussione in Commissione così da aprire un percorso articolato che porterà alla redazione di un Piano regionale dell’energia che si esprima anche sull’installazione di nuovi impianti eolici”.

“Le energie alternative sono e devono essere le fonti energetiche del futuro e proprio per tale motivo devono, più di ogni altra cosa, essere compatibili con il territorio circostante. Ciò purtroppo non è sempre vero. Prendiamo ad esempio la Provincia di Savona, da considerarsi la porzione di territorio ligure più “generosa” dal punto di vista della produzione di energia eolica. Ad oggi nel Savonese si contano già 18 impianti in funzione e sono ben 14 i progetti presentati per la realizzazione di nuovi parchi eolici, progetti che nella maggior parte dei casi hanno trovato l’opposizione delle amministrazioni locali e degli abitanti delle zone interessate”.

“Proprio dall’ascolto del territorio nasce il mio atto e la richiesta di un intervento normativo da parte di Regione Liguria. Con la mia approvazione, la richiesta sarà portata all’attenzione della Commissione Ambiente di Regione Liguria per trovare una soluzione normativa precisa e il più condivisa possibile” conclude Bozzano.