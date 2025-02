Il savonese Andrea Amoroso e i doppiaggi su Tik Tok: “Ecco il mio sogno nel cassetto”

Savona. “Conquistala come solo tu sai fare”. Un microfono e una frase recitata su un palco. Un video messo per gioco su Tik Tok e 300mila visualizzazioni. Andrea Amoroso e la sua passione per il doppiaggio, per il cinema e il teatro.

E allora incontriamolo questo savonese di 24 anni che studia ingegneria con un sogno nel cassetto: “Quello di lavorare al cinema, che sia con la voce o anche con il corpo, il mio sogno è di lavorare nello spettacolo”. Ha studiato doppiaggio a Milano in due scuole diverse, per due anni ha frequentato il CTA, Centro Teatro Attivo, e per un anno la Quality Dubbing. E allora torniamo a “quella volta sul palco” per capire cosa combina sui social.

“Vado a questo spettacolo teatrale a Genova che si chiama ‘Esperienze dm’, di tre youtuber molto conosciuti con milioni dì followers. Durante lo spettacolo, chiamano qualche persona dal pubblico di solito da usare magari per qualche sketch. – racconta a IVG.it – Uno di loro mi vede, si allunga, mi prende e dice ‘Aquaman viene con me’ così vado su con lui”. E quindi? “In tutto questo ovviamente la mia migliore amica, filma. Dopo poco che sono sul palco con loro, mi danno il microfono in mano e mi dicono di dire questa frase: “conquistala come solo tu sai fare”, il tutto con tono sexy… e niente, l’ho fatto. Boato del pubblico”.

Passa qualche giorno: “Decido di mettere questo spezzone di video su TikTok (più di 300 mila visualizzazioni) scrivendo ‘studiare doppiaggio alla fine è servito’ poi – continua – nei commenti qualcuno mi dice ‘ti prego metti qualche tuo doppiaggio’ così ho iniziato. Il primo che ho pubblicato è un pezzo di Hercules (Disney) in cui doppio Ade, che ho anche tatuato, va abbastanza bene, circa 60 mila visualizzazioni e così ho continuato, l’ultimo che ho messo è stato la intro di Spirit che ne ha fatto più di 100mila. Questi video su TikTok mi hanno generato circa 3000 followers sulla piattaforma e poco più di 1000 su Instagram”.

Parliamo ancora del suo mondo. Ci racconta e finisce ancora lì: “Le mie passioni più grandi sono il cinema e la musica, ho studiato chitarra e suono il pianoforte da autodidatta”.