Il Savona vola sempre più in alto, Durante: “Per noi è sempre fondamentale vincere, Cola ha molta voglia di raggiungere l’obiettivo”

Celle Ligure. Contro lo Speranza arriva la sesta vittoria consecutiva per il Savona e allungo sulle inseguitrici, consolidando il primo posto.

“Era fondamentale vincere oggi, come tutte le domeniche. Ci hanno messo in difficoltà arrivando sul 3-2. Però sapevamo che potevamo chiudere in qualsiasi momento – dichiara Alessandro Durante nel post partita -. Abbiamo gestito la partita bene. Poi abbiamo calato un po’ di testa alla fine, perché prenderlo così è proprio un calo di testa che non ci deve essere. Ci deve aiutare per le prossime domeniche, perché l’obiettivo è vincere. Dobbiamo essere sempre impeccabili anche sulla testa“.

Un adattamento super positivo alla Prima Categoria: “Non l’avevo mai fatta, però stimolava venire a giocare per il Savona, per questi tifosi che ci sono sempre, con dei compagni così è solo con piacere. Gli allenamenti sono sempre fatti al massimo, la domenica si punta sempre a far bene, a vincere: l’impegno è sempre altissimo. La cosa più complicata della categoria è che a volte diventa difficile cercare di esprimere sempre il nostro tipo di calcio”.

Non una sorpresa, invece, la sintonia con mister Cola che aveva già avuto insieme a Monteforte al Celle Varazze: “Mi sto trovando bene perché il rapporto è sempre stato ottimo anche quando era con Monteforte. Lo vedo molto voglioso di raggiungere l’obiettivo. Io mi trovo bene perché comunque il calcio che propone mi è sempre piaciuto e mi sono sempre trovato bene. C’è solo positività“.