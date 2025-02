Il Savona vince ma Cola è arrabbiato: “Subiamo troppi goal e al 70′ ci spegniamo. Preoccupato per Carro e Cerchez”

Dall’Old Boys all’Old Boys. Era stata la prima partita alla guida del Savona di mister Emanuele Cola ed era arrivata una sconfitta. L’unica nella sua gestione: con la vittoria 2 a 1 di oggi gli Striscioni firmano un girone intero senza sconfitte. Successo che vale il mantenimento del primo posto a quota 50 punti. Non abbastanza per dormire sonni tranquilli però. Le note negative sono la quarta partita di fila con goal subiti e come contro lo Speranza e il Multedo i biancoblù hanno incassato nella parte finale di gara rischiando di mettere a repentaglio quanto di buono fatto per larghi tratti. A tutto ciò si aggiunge l’infortuno al ginocchio patito da Carro Gainza e quello di Cerchez, che ha rimediato un brutto colpo da un avversario.

“Sino al loro goal abbiamo gestito bene la partita – commenta mister Emanuele Cola -. L’Old Boys è una squadra che mi piace, ci sono ragazzi forti che purtroppo si allenano pochissimo e fanno già miracoli così. Contro il Savona danno tutti il massimo, contro il Masone l’Old Boys non andava a questa velocità”.

Il calo negli ultimi minuto sta diventando una costante: “Facciamo tutto bene ma poi a un certo punto è come se il pallone diventi infuocato. Abbiamo iniziato a calciare, loro a fare altrettanto e si è creato il parapiglia del loro goal. Sono quattro partite di fila che prendiamo goal, questa cosa non mi piace. Poi succede come a Vado (1 a 1 ndr). Non so come mai dal 70′ non facciamo le cose bene. Sono arrabbiato”.

Carro Gainza e Cerchez infortunati: “Della Coppa non me ne frega niente, tanto non dà possibilità di promozione, altrimenti l’avremmo giocata alla morte. Avessi la Juniores, giocherebbe. Farò prendere minuti a chi gioca meno e si merita minutaggio. Temo che Carro Gainza abbia un brutto infortunio al ginocchio”.

Rosa che resta forte ma con qualche infortunio di troppo: “Dobbiamo fare di necessità virtù. La rosa è forte ma non ampia. Speriamo che rientrino Briano e Giacomo Piu. A Carro si è girato il ginocchio, Cerchez ha ricevuto un brutto calcio”.

“I campionati si vincono non prendendo goal e noi ne prendiamo troppi – chiosa – , anche perché subiamo tanto rispetto alle pochissime occasioni che concediamo“.

Il resto del programma

Negli altri anticipi del sabato, l’Olimpic ha mantenuto il passo del Savona vincendo 6 a 0 contro la Vecchiaudace. La Bolzanetese ha superato 1 a 0 la Letimbro. Successo pesante del Multedo (3 a 0) ai danni dello Speranza. Niente da fare per la Spotornese, che perde 3 a 0 in casa della Rossiglionese e rimane all’ultimo posto in classifica. Domani si giocheranno Campese vs Pegli Lido, Quiliano&Valleggia vs Masone e Vadese vs Sciarbo&Cogo.

La classifica provvisoria

Savona 50, Olimpic 49, Masone 46, Multedo 43, Campese 41, Bolzanetese 35, Rossiglionese 31 Speranza 30, Old Boys Rensen 29, Quiliano&Valleggia 20, Pegli Lido 19, Vecchiaudace 17, Vadese 14, Letimbro 12, Sciarbo&Cogo 11, Spotornese 11. *al completamento di questa giornata Campese e Bolzanetese saranno le uniche due squadre con una partita in meno disputata a causa del rinvio per maltempo del loro match di due settimane fa (recupero il 27 febbraio).