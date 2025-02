Il Savona rallenta contro la Vadese. Cola: “Entrati molli, gara sbagliata. Sta a me tirar fuori la qualità dei giocatori”

Il Savona pareggia 1 a 1 contro una Vadese molto attenta in fase difensiva. I biancoblù mantengono il primo posto e allungano la striscia di risultati utili consecutivi ma oggi deludono dal punto di vista della prestazione. Recriminano per alcune decisioni dell’arbitro, e l’impressione che un rigore per il contatto Samba-Rignanese ci fosse, ma mister Emanuele Cola si concentra su una partita in cui non si è vista la consueta facilità di manovra.