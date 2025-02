Il Savona pareggia 1 a 1 e firma l’uscita perfetta dalla Coppa Liguria, avanza il Multedo

Il Savona esce dalla Coppa Liguria di Prima Categoria. Il pareggio 1 a 1 di questa sera al Pertini consente al Multedo di passare alla fase successiva. Entrambe le squadra hanno infatti battuto la Campese, ma i granata hanno una miglior differenza reti grazie alla vittoria per 3 a 1, il Savona si era imposto 2 a 1.

I biancoblù rimediano quindi l’eliminazione perfetta: uscita senza sconfitte da una competizione utile per rodarsi per il campionato a settembre e bella da vincere una volta giunti in finale, ma che non porta a chance promozione. Lo stesso mister Cola aveva detto domenica che della Coppa non gli importava.

Ampio turnover in casa biancoblù e tra le note liete il goal del giovane attaccante Gabriel Berruti, chiuso in campionato dai titolari Rignanese e Piu. Il classe 2005 savonese ha segnato al 15′ del primo tempo, mentre per i genovesi ha pareggiato Stilo dieci minuti più tardi.

Le scelte iniziali dei due allenatori

Savona: Fois, Mata, Incorvaia, Apicella, Garbini, Colombo, Fancellu, Gaggero, Doci, Fossati, Berruti. A disposizione: Bova, Salis, Rignanese, Schirru, Durante, Briano, Damonte.

Multedo: J. Parodi, A. Bisio, M. Bruno, G. Bellicchi, I. Chirivino, F. Cherici, L. Perucchio, L. Degl’innocenti, R. Semino, F. Stilo, N. Soto Pesce