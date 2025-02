Il Savona capolista mai sazio: idea Cristian Fossati per il centrocampo

Il Savona ha incrementato da poche ore il vantaggio sulle seconde in classifica. Da +1 a +3. Un margine però ancora esiguo nonostante le sei vittorie di fila.

Il club punta forte al salto di categoria, che mai come quest’anno pare alla portata. E sembrerebbe che il mercato non sia ancora chiuso.

Rumors delle ultime ore vedrebbero vicino ai biancoblù il centrocampista classe 2001 Cristian Fossati. L’ultima esperienza in Eccellenza con l’Arenzano ma anche giovanili del Genoa e un percorso che lo ha visto anche misurarsi in Serie D. Un jolly per il centrocampo che potrebbe rivelarsi molto prezioso.