Il registra savonese Francisco Saia in concorso ai David di Donatello 2025 come miglior regista esordiente

Roma. Premi David di Donatello 2025. Tra i film in gara c’è anche “Il ladro di stelle cadenti”, diretto dal regista savonese Francisco Saia, selezionato in concorso per il premio come miglior regista esordiente dell’anno.

Un traguardo molto importante per il film prodotto dalla casa di produzione Horcynus Productions e tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Vicari. Oltre al premio alla regia, il film gareggia ai David di Donatello per i seguenti premi: Miglior sceneggiatura originale (a Paolo Picciolo), miglior fotografia (ad Andrea e Gabriele Bizzoni), miglior attore protagonista (a Jacopo Rampini), miglior attrice protagonista (a Clizia Fornasier), miglior attore non protagonista (a Leandro Baroncini) e miglior attrice non protagonista (a Denise McNee).

Il giovane savonese, con soli 26 anni, risulta inoltre essere il più giovane regista in gara ai premi David di Donatello in questa edizione, nonché la prima selezione per lui a tale competizione con un lungometraggio in gara, dato che in passato fu già selezionato in gara con tre cortometraggi.

Il film diretto da Francisco Saia, è stato anche il film d’apertura del Taormina Film Festival 2024, riscontrando un discreto successo di premi e riconoscimenti ad altri festival cinematografici, e vanta di un cast internazionale che vede nomi di spicco come Daniel McVicar (noto per la serie Beautiful) e Hal Yamanouchi (noto per il film Wolverine – L’immortale).

“E’ per me un grande onore essere in concorso ai Premi David di Donatello, i più importanti premi cinematografici in Italia, e soprattutto come miglior regista esordiente. In passato gareggiai ai David con dei cortometraggi, ma questa è la prima volta in cui vengo selezionato per un film lungometraggio, perciò per me è una doppia soddisfazione. Oltre a me sono in gara anche diversi componenti della mia troupe per diverse categorie e alcuni degli attori e delle attrici principali. Sarei veramente felicissimo se qualcuno di noi riuscisse a rientrare nella cinquina o chissà perché no, arrivare al premio vero e proprio. Per me è comunque già un grosso risultato anche l’essere già in concorso” dichiara il giovane regista”.