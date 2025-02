Il Pietra vince ad Arenzano e accorcia la distanza dal primo posto, Cocco: “Tre punti che valgono molto”

Arenzano. Di questa 19^ giornata appena terminata, ci ricorderemo a lungo della rimonta del Celle Varazze contro il Rivasamba. Ma ce n’è stata un’altra, nelle quartieri più nobili della classifica, che va raccontata. È quella del Pietra Ligure, vincitore per 1-2 sul campo dell’Arenzano. Al gol di Pellicciari dopo cinque minuti, infatti, i biancocelesti hanno risposto con la punizione di Sancinito al 12′ e la rete decisiva di Dominici al 64′. Una bella partita, come era già successo in Coppa e nel match d’andata tra queste due squadre. Proprio da questo punto, parte l’analisi di Matteo Cocco, tecnico del Pietra.

“Ancora una volta – afferma il mister – è stata una partita di livello importante, tecnicamente, tatticamente e dal punto di vista agonistico. Sono partite alle quali, a prescindere dal risultato, si arriva in fondo che si è stremati. Sull’episodio del secondo gol ho visto solo una grande mischia in area, io addirittura pensavo avesse segnato Gasco, invece la rete è di Dominici. L’Arenzano era partito con il piede giusto e ci ha messo in difficoltà. La nostra è stata una reazione non banale perché contro una squadra con questa organizzazione e con questo ritmo poteva diventare una gara difficile. Invece, siamo stati compatti e abbiamo reagito in maniera equilibrata. Sono tre punti che valgono molto per noi”.

Il Pietra sale così a quota 37 punti in classifica, rimanendo a -4 dal secondo posto ma portandosi a -5 dalla vetta. La vittoria dell’Eccellenza sembra riguardare ormai solo tre squadre e in questa lotta si è reinserita la compagine biancoceleste. “Oggi – continua Cocco – era una giornata dalla quale, in ogni caso, avevamo qualcosa da guadagnare in classifica. Per farlo dovevamo metterci nelle condizioni di guadagnare questi tre punti, pur avendo assenze importanti. Abbiamo preparato la partita in un modo diverso, stamattina abbiamo dovuto cambiare formazione. I ragazzi si sono dimostrati maturi e fortemente attaccati al nostro percorso“.