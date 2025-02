“Il pappagallo di Budapest. La vera storia di Pepe”: pubblicato il libro per bimbi del varazzino Giuseppe Cacciaguerra

Varazze. Giuseppe Cacciaguerra, il figlio di Corrado, il noto e apprezzato scultore, presidente della locale “Associazione Artisti Varazzesi”, con sede in via Malocello n.37, è al suo debutto come autore per bambini con l’incredibile – ma vera – storia del pappagallo Pepe. Infatti, ha appena pubblicato il libro per bambini e bambine, dai 7 anni in su (secondo gli editori), edito da “Tralerighe Libri“: … “Il pappagallo di Budapest. La vera storia di Pepe”.

Recensione: “Miei cari piccoli lettori mi chiamo Pepe. Non sono un bambino, ma un piccolo pappagallo di quasi dieci anni. Sono leggero, peso 90 grammi. Per la precisione sono una calopsite: ho le piume grigio perla, con bellissime sfumature gialle, le guance rosse e, soprattutto, una bellissima cresta che assomiglia ad una corona. Potete facilmente capire le mie emozioni guardandola. Quando sono arrabbiato la abbasso tirandola indietro, un po’ come fanno i cani con le orecchie nel momento in cui abbaiano, quando sono felice la tengo alta e fischietto”.

Una storia di libertà, di gioia, di amicizia e di diversità che si incontrano tra persone che si vogliono bene.

Giuseppe Cacciaguerra è nato a Genova, nel 1972, da mamma ligure e papà toscano. Proprio in Garfagnana ha trascorso indimenticabili giorni di spensierate vacanze estive. È al suo debutto come autore per bambini con l’incredibile – ma vera – storia del pappagallo Pepe.