Il Molassana porta via un punto da Loano, mister Lanzarone: “Lavoriamo per prendere meno gol, in piena corsa per salvarci”

Loano. Non è stato l’esordio perfetto, ma non ci si è andati lontano. La prima panchina di mister Giorgio Lanzarone con il Molassana è un 1-1 contro la San Francesco Loano. Un match giocato con grande caparbietà e concentrazione, trovando la rete del vantaggio in contropiede al 90′ con Costa. Poi, nel recupero, il pari di Cargiolli che riequilibra la gara.

“Peccato – commenta Lanzarone – perché i ragazzi avrebbero meritato la vittoria per lo sforzo dimostrato. Sapevamo che il terreno di gioco avrebbe potuto creare delle insidie, abbiamo preparato la partita sul non-gioco. Devo elogiare la prestazione difensiva di tutta la squadra, sono veramente contento. Dispiace per il gol preso, ma il pareggio è giusto ed è un punto importante che ci teniamo stretto”.

Come detto, quello di domenica è stato l’esordio del tecnico sulla panchina rossoazzurra. Poco tempo per preparare la prima sfida, ma l’impatto con l’ambiente è stato positivo. Dichiara infatti Lanzarone: “Sono subentrato da due giorni. Abbiamo cercato di lavorare sulla struttura del modulo per cercare di prendere meno gol. Il risultato è stato ottimo, ringrazio i ragazzi per come mi hanno accolto e per la disponibilità che stanno mostrando”.

La classifica rimane comunque delicata: il Molassana è in 14^ posizione con 21 punti, a -2 dalla zona di sicurezza. “Siamo in piena corsa per la salvezza – afferma il mister -. Potremmo anche passare per i playout, ma l’obiettivo rimane la salvezza diretta. Credo che con questo spirito che e con l’atteggiamento tattico corretto ce la faremo”.