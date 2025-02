Il Millesimo è primo in classifica: 3 a 0 al San Cipriano e la squadra di Macchia vola

Succede tutto nel secondo tempo, per la precisione nell’ultimo quarto d’ora. Villar al 30′ della ripresa e poi la doppietta di Quinonez al 40′ e al 45′. Un 3 a 0 al San Cipriano firmato da due giocatori subentrati che vale il primo posto in classifica per il Millesimo. Vetta della graduatoria in coabitazione con il Pontelungo, che oggi ha battuto la Carcarese 2 a 1.

La squadra di mister Fabio Macchia firma il decimo risultato utile consecutivo. Dopo la sconfitta 3 a 0 sul campo del Pontelungo, i giallorossi hanno vinto ben nove partite pareggiandone solo una, il 2 a 2 sul difficile campo della Sestrese.

Oggi i giallorossi sono scesi in campo con Casanova, Bove, Brignone, Di Mattia, Ndiaye, Stafa, Cigliutti, Piana, Gomes, La Rosa, Bogarin. A disposizione: Castiglia, Guarco, Pregliasco, Gadau, Ponzone, Sata, Quinonez, Villar, Facello.