Il memoriale inedito di Rinino, a 30 anni dal clamoroso furto di Londra, in un libro di Fabio Pozzo

Era stato un colpo incredibile. Il 24 febbraio 1994, Renato Rinino, ligure di Savona, si arrampica sulle impalcature di St. James’s Palace, forza una finestra e si introduce indisturbato nell’appartamento di Carlo d’Inghilterra – allora principe del Galles, erede al trono -, e lo deruba. Nel cassetto scassinato del comò della camera da letto, ci sono gioielli e forse lettere personali, quello è il periodo più turbolento della relazione del futuro re con Lady Diana. La dimora reale è sguarnita, gli allarmi di sicurezza restano muti, il ladro la fa franca. Non sarà scoperto, finché, tre anni dopo, non si autodenuncia. La notizia fa il giro del mondo: è pronto a restituire il bottino, in cambio del perdono (non lo avrà, ma per il furto andrà assolto) e della possibilità di divulgare la storia che lo ha reso all’altezza del suo personaggio preferito, Arsenio Lupin (lui si firmava con la “e”, Lupen), il ladro gentiluomo. Scrive un memoriale, ma non avrà il tempo di raccontarsi, perché sarà ucciso da un vicino di casa, spinto dalla gelosia.

L’hanno raccontata in tanti questa storia, che sembra un film, ma appunto mai il protagonista. Trent’anni dopo, Carlo è diventato re. E la voce di Rinino torna a risuonare, per rivelare la sua verità. “Ho voluto scrivere in un romanzo, Ho rubato al re d’Inghilterra, questa incredibile storia vera – dice Pozzo –. La racconto attraverso documenti d’archivio, materiali d’indagine di Scotland Yard e degli investigatori italiani, cronache giudiziarie, interrogatori e soprattutto il memoriale inedito di Rinino, in cui quest’ultimo svela diversi particolari del furto – che cosa ha visto e cosa ha fatto nell’appartamento reale? quale è stata l’idea che gli ha consentito di scappare dal Regno Unito con la refurtiva? e poi, dove l’ha custodita? – e fa rivivere le sue azioni, le sue emozioni e il suo braccio di ferro con le autorità per la restituzione del bottino. E c’è poi un colpo di scena finale sulle lettere di Carlo”.

“Ho rubato al re d’Inghilterra” non è solo la storia dell’incredibile colpo a St. James’s Palace, ma anche del suo autore, un personaggio picaresco, sopra le righe e insofferente alle regole, che tra luci e ombre insegue la sua piccola gloria. “Mi vedevo celebrato sui giornali…”.