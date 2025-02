Il liceo scientifico Grassi punta sull’IA e amplia la dotazione digitale: formazione gratuita per docenti e studenti

Savona. E’ partita nel mese di ottobre e si è da poco conclusa la formazione dei docenti in materia di realtà virtuale, aumentata e mista e all’uso dell’intelligenza artificiale per la didattica.

Grazie ai fondi del D.M. 66 del 12/4/2023:” Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”, 26 docenti hanno partecipato al corso, coordinato dalle professoresse Daniela Bova e Claudia Grappiolo, che ha permesso loro di imparare l’uso dei visori per la realtà virtuale. I nuovi strumenti sono stati acquistati con i fondi del PNRR e saranno a disposizione degli studenti a partire dal prossimo anno scolastico attraverso una postazione- laboratorio mobile, che potrà essere portata nelle diverse classi.

Non solo i docenti, ma anche gli studenti hanno svolto un corso gestito dal professore di matematica e fisica Vittorio Calzona sulla robotica e la piattaforma Arduino, in base al D.M. 65/2023: “Nuove competenze e nuovi linguaggi”, volto a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione degli alunni.

Infine sono state acquistate delle stampanti 3 D con cui si potranno realizzare ulteriori laboratori e produrre oggetti tridimensionali.

Ogni classe è stata poi dotata di un sistema di videoconferenza collegata in tutte le aule per poter dare modo a tutti di ascoltare i relatori presenti in aula magna.

“La didattica digitale può essere un’utile complemento ed integrazione a quella tradizionale – fanno sapere dal liceo – utile per sviluppare le competenze di cittadinanza e digitali richieste dalla linee guida dell’Unione Europea”.