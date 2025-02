Il gol dell’ex Mehmetaj ferma il Pietra Ligure, l’attaccante del Taggia: “Stanotte ho dormito poco, emozionante tornare qui”

Pietra Ligure. È il gol dell’ex Denis Mehmetaj a rovinare il pomeriggio del Pietra Ligure. Il Taggia conquista il pari per 1 a 1 grazie alla rete allo scadere del primo tempo del suo numero 9, osservato speciale del match odierno. Dopo aver trascorso le ultime due stagioni con i biancocelesti, oggi l’attaccante è tornato al “De Vincenzi” da avversario.

“Quando sono usciti i calendari, questa è la prima partita che ho cercato – commenta Mehmetaj -. Stanotte ho dormito poco: ero molto emozionato di tornare qua. Mi sentivo che avrei segnato, ieri sera mi è capitato un video di un giocatore che ha fatto gol alla sua ex squadra. L’ho mandato a Duberti, pur senza sapere che avrebbe giocato lui. Oggi abbiamo giocato come a Celle, lì siamo stati sfortunati mentre oggi ci è andata bene. Sono stanco morto, ma contento”.

Il Taggia trova così il terzo risultato utile consecutivo, portandosi a 27 punti in classifica: -4 dai playoff, +4 sui playout. Sul momento della sua squadra Mehmetaj afferma: “A dicembre abbiamo avuto un tracollo, ma per il resto abbiamo sempre avuto l’atteggiamento giusto. Il 2025 è iniziato bene, dobbiamo continuare così e vincere le partite importanti, soprattutto in casa”. Infine, l’attaccante commenta la sua partita di sacrificio e di lotta, contro i due difensori centrali biancocelesti: “Queste sono le mie caratteristiche: dare e prendere botte. Oggi avevo contro Gasco e Pili che sono due ossi duri, mi sono divertito a picchiarci a vicenda”.