Il giallo della Seajewel e le similitudini inquietanti con le esplosioni delle navi Koala e Ursa Major

Savona. Mentre l’inchiesta sull’esplosione a bordo della Seajewel passa sotto la lente dell’antiterrorismo di Genova, sui social – soprattutto su X – stanno emergendo inquietanti similitudini tra il caso della nave esplosa nel porto di Savona e altri due episodi recenti: l’incidente della Ursa Major del 23 dicembre e quello di pochi giorni fa della petroliera Koala.

A insospettire alcuni osservatori internazionali è il ripetersi di uno schema. Eclatante fu il caso della Ursa Major, il 23 dicembre dello scorso anno: mentre attraversava lo stretto di Gibilterra, la nave è stata colpita da un’esplosione nella sala macchine. Il bilancio: 14 marittimi salvati, due dispersi. La petroliera aveva fatto scalo nel porto di Ust-Luga, in Russia, prima di proseguire la navigazione.

Poi, il 9 febbraio scorso – appena pochi giorni prima dell’incidente della Seajewel – un nuovo caso: la petroliera Koala, battente bandiera liberiana, è stata colpita da tre violente esplosioni nella sala macchine mentre era ormeggiata proprio a Ust-Luga. Nessuna vittima, danni ingenti, cause ancora poco chiare. Anche se per Mosca si tratterebbe di un “errore umano”, alcuni dettagli oggi assumono un peso diverso agli occhi di chi cerca “connessioni”.

E arriviamo all’episodio della Seajewel, dove il copione sembra ripetersi. La nave, ferma nel porto di Savona, è stata teatro di un’esplosione che avrebbe danneggiato lo scafo nella parte esterna. Anche in questo caso, nessuna vittima e nessun ferito, ma solo danni ingenti. Le cause dell’incidente restano ancora avvolte nel mistero, mentre attorno alla petroliera, in rada, le misure di sicurezza sono rigidissime per tenere lontani occhi indiscreti.

Martin Kelly, analista di sicurezza marittima molto attivo su X, è uno degli osservatori che ha messo in luce la strana concatenazione di questi eventi. “Tre esplosioni, tutte nella sala macchine (in realtà, ad ora, non è stata resa nota la posizione esatta della esplosione nel Seajewel, ndr), due navi che hanno fatto scalo nello stesso porto russo. Questo non è un caso isolato”, ha scritto in un post.

In assenza di certezze (che forse solo la scatola nera potrà in parte rivelare), le ipotesi che qualcuno possa aver preso di mira determinate imbarcazioni per motivi ancora ignoti sta inevitabilmente guadagnando terreno.

Di certo, il fatto che la procura di Genova abbia preso in mano il dossier suggerisce che l’Italia (il cui Governo sta seguendo con attenzione gli sviluppi della vicenda) non considera l’incidente della Seajewel un semplice guasto tecnico. Nel frattempo, l’attenzione internazionale resta alta. La chiave potrebbe essere nelle connessioni tra questi tre episodi, apparentemente scollegati, ma che potrebbero comporre un puzzle sempre più inquietante.