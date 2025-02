Il Comune di Loano aderisce a “M’illumino di Meno 2025” e spegne le luci di Palazzo Doria per quattro sere

Loano. Il Comune di Loano ha deciso di aderire all’edizione 2025 di “M’illumino di Meno”, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Da allora “M’illumino di Meno” ha continuato a coinvolgere in una festa dell’ambiente chi aveva voglia di interrogarsi e cambiare.

Nel 2025, per la sua 21^ edizione, “M’illumino di Meno” si allunga e dura una settimana, dal 16 al 21 febbraio: “Perché un giorno solo non basta più per raccontare la partecipazione di migliaia di persone, scuole, città, aziende, associazioni e comunità”.

Si parte domenica 16 febbraio, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili: “Celebriamo gli spegnimenti dei palazzi istituzionali, delle piazze, dei monumenti e dei municipi, e chiediamo l’adesione del popolo della domenica: sportivi e tifosi che scendono in campo (qualunque campo, qualunque sport), fedeli e officianti di tutti i culti, famiglie allargate o ristrette che si ritrovano per il pranzo domenicale, cinema che si riempiono, bar e pasticcerie dove si danno appuntamento cittadini e cittadine per comprare le pastarelle, fare la colazione o l’aperitivo”.

E poi per tutta la settimana seguente, fino a venerdì 21 febbraio, Caterpillar darà spazio alla grande comunità di “M’illumino di Meno” raccontando “le migliaia di azioni per il risparmio energetico e la transizione ecologica messe in campo dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici, e quest’anno rivolgiamo un’attenzione particolare a un tema su cui, sempre di più, stanno maturando consapevolezza e voglia di sperimentare nuove pratiche di produzione e consumo: la moda. Perché, lo sappiamo, l’impatto ambientale del fast fashion è enorme. Per contrastarlo, sono nate negli ultimi anni moltissime realtà che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti”.

Quest’anno l’amministrazione comunale ha scelto di aderire alla Giornata spegnendo le luci che illuminano la facciata del Palazzo Doria tutte le sere dal 17 al 20 febbraio. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare all’iniziativa spegnendo simbolicamente le luci di casa per qualche minuto alle 20 delle stesse serate.