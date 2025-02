Il cimento delle Albisole: un tuffo che ha divertito oltre 50 ardimentosi

Albisole. Si sono dati appuntamento dalla Lega Navale di Albisola, nella tarda mattinata di oggi, 16 febbraio. Erano più di 50. Li ha aiutati questa domenica di sole che un po’ sembra primavera.

Anche se la temperatura dell’acqua è di 13 gradi, come quella al suo esterno. E allora ecco il cimento delle Albisole.

Per Marina oltre ai nuotatori, era presente anche l’assessore Roberto Bragantini. In acqua, senza esitazione, anche il sindaco di Superiore Maurizio Garbarini, la consigliera Francesca Scarponi che, con i suoi 29 anni, è anche la donna più giovane ad essersi tuffata e il consigliere Carlo Rossi. I più piccoli hanno nove anni: Riccardo Rossi e Gregorio Devasini. I più “grandi” Franca Argo 82 anni e Andrea Penna 83.

Una domenica di divertimento per questi ardimentosi. Ovviamente, tra i gruppi di nuotatori, non potevano mancare all’appello anche gli Orsi polari e i Nuotatori del tempo avverso che hanno organizzato il cimento, veri amanti del bagno in mare, sempre. Bravi tutti per il “coraggio” e la simpatia che ha colorato e stretto insieme Albissola Superiore e Albissola Marina.