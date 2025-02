Il Ceriale ritrova la vittoria, Mambrin: “Ambiente positivo e ragazzi sereni, c’è voglia di stare insieme”

Genova. Dopo due sconfitte consecutive il Ceriale era chiamato a rialzarsi in trasferta contro il Cella, fanalino di coda del campionato di Promozione.

Una partita non particolarmente brillante, anche per le condizioni meteo, ma che i biancoblù sono riusciti a fare propria con la rete in pieno recupero di Gabriele Beluffi.

Marco Mambrin si complimenta con gli avversari per la prestazione offerta e parla ai microfoni del club con il solito ottimismo verso la sua giovane squadra quarta in classifica: “Portare a casa i tre punti è tanta roba, il Cella non si è mai arreso. Periodo difficile? Ceriale è un ambiente positivo e i ragazzi sono sereni, c’è voglia di stare insieme”.