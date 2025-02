Il Ceriale batte il Cella all’ultimo respiro, Genduso: “Voglia di vincere e grinta, la serenità non è mai mancata”

Dopo due settimane a secco di punti, la nostra Prima Squadra torna alla vincere. Contro il Cella è stata una partita complicata, sbrigliata da un gol di Gabriele Beluffi negli ultimi minuti: mischia in area su corner, è “Belu” a respingere in rete.

“Sapevamo che non sarebbe stato facile, le condizioni climatiche non ci hanno aiutato – ha dichiarato il capitano Andrea Genduso nel post gara -. Ma non abbiamo giocato il calcio che sappiamo fare: ci accontentiamo di portare a casa i tre punti. In un campionato come la Promozione ogni partita non è scontata, sia che giochi con la prima in classifica sia con l’ultima. Ad inizio partita eravamo un po’ nervosi ma ci siamo calmati e abbiamo iniziato giocare”.

L’esultanza al gol racchiude tutta la voglia di ottenere la vittoria. Questo potrà dare qualcosa dal punto di vista emotivo: “Darà molto entusiasmo ma, come dice il mister, dobbiamo giocare partita per partita e vincere partita dopo partita, sia in casa che in trasferta. Sono sicuro che se continueremo così lo faremo”.

“La serenità non è mai mancata, solamente oggi ad inizio partita eravamo un po’ nervosi. Ai ragazzi chiedo voglia di vincere e grinta”, precisa infine “Gendu”.