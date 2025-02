Il Celle Varazze rimonta il Rivasamba portandosi a -1 dalla vetta, Righetti: “Partita da andarne fieri, dimostrato di essere squadra vera”

Celle Ligure. I suoi due gol hanno riacciuffato il Rivasamba, quello di Battaglia lo ha steso: Marco Righetti si gode una vittoria fondamentale per il suo Celle Varazze che ora mette a -1 il primo posto.

“Una partita strana dove loro hanno sfruttato le occasioni avute e sono andati in vantaggio di due gol – dichiara a fine partita -. Però abbiamo tenuto botta rimanendo sul pezzo fino alla fine riuscendo a ribaltarla. Una partita di cui andare fieri. Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera che nel momento di difficoltà non si disunisce. Oggi è il giusto premio per la mentalità che ci portiamo avanti da un bel po’ di partite”.

Tre punti che pesano molto ma per Righetti occorre mantenere i piedi per terra: “Dobbiamo guardare partita per partita perché sbagliare dopo significa non aver fatto niente. Sta ancora in mano loro, però noi dobbiamo andare avanti così”.

“Il direttore Barletta mi ha detto di ringraziarlo per avermi preso: comunque a dicembre non mi ha mandato via quando non stavo facendo gol neanche con le mani”, chiosa con il sorriso Righetti.