Il Celle Varazze batte il Bogliasco e continua la corsa al Rivasamba, Pisano: “Cinici nel chiudere la gara, gruppo serio e determinato”

Celle Ligure. Il Celle Varazze non sbaglia lo scontro diretto contro il Bogliasco e continua la rincorsa al primo posto occupato attualmente dal Rivasamba. A separare civette e levantini c’è solo un punto, un sottilissimo GAP che può variare da un momento all’altro.

“Domenica abbiamo fatto un’ottima partita dal punto di vista offensivo dove abbiamo gestito bene la palla e tenuto il dominio del campo soprattutto nel primo tempo – commenta mister Mario Pisano -. Siamo mancati di cattiveria e precisione negli ultimi 15 metri e questo ha fatto venir fuori molto bene loro nel secondo tempo, dove siamo stati bravi e fortunati a non prendere gol ma soprattutto ad essere cinici nel chiudere la gara quando è stato il momento”.

Un ruolino di marcia decisamente importante quello che sta avendo la squadra biancoblù, neopromossa ma con una rosa di livello assoluto: “Questo è un gruppo di giocatori maturi ed esperti, molti di loro hanno fatto dei settori giovanili professionistici e quasi tutti: chi da giovane, chi nel pieno della carriera hanno avuto presenze in Serie D. Quindi la maturità e la consapevolezza di cosa ci stiamo giocando è più semplice da trasmettere, diversi giocatori hanno già giocato per vincere. Questo gruppo è serio e determinato”.

Con soli 17 gol subiti, il Celle Varazze è la miglior difesa del campionato di Eccellenza. Se questo dato potrà essere determinante per conquistare la vetta lo si vedrà nel prosieguo, ma per Pisano è fondamentale lavorare su più aspetti: “Credo che il fatto di concedere poco metta nella posizione di non rincorrere mai l’avversario e, quando questo avviene, siamo stati bravi a rimontare visto che cinque nostre vittorie sono arrivate in rimonta. Poi credo che oltre all’organizzazione difensiva, che oggi sembra passata un po’ di moda, ci voglia anche la capacità di gestire bene la palla quando si è in possesso, allenare le scelte e l’occupazione degli spazi in possesso sono le cose più difficili dal punto di vista tattico. Punti da migliorare? Posso rispondere che ce ne sono diversi, ma preferisco non dirli e parlarne solo con i miei calciatori”.

La profondità dell’organico è davvero notevole e il tecnico ha sempre elogiato i suoi calciatori sia tecnicamente sia umanamente. Con una classifica così importante è chiaro che si debba pensare a obiettivi d’alto rango. E qui come si gestisce il momento? “La gestione emotiva e relazionale credo venga prima di ogni cosa – dichiara -. Non posso rispondere nel dettaglio perché l’argomento è davvero ampio, ma credo che la capacità di creare rapporti umani sinceri essendo se stessi e dicendo sempre ciò che si pensa sia l’unico modo che conosco”.

La mano di Mario Pisano, particolarmente motivato al momento del suo ritorno in panchina, nella corsa del Celle Varazze si vede chiaramente: dal suo arrivo la squadra ha cambiato volto trovando ritmo, compattezza e continuità. Il tecnico, però, mette l’accento su alcuni punti gestionali: “Credo che un allenatore per prima cosa non debba fare dei danni, deve far stare bene un calciatore dal punto di vista mentale e fisico e solo dopo può incidere tatticamente portando il più possibile della rosa a pensare nello stesso modo e con gli stessi tempi. Per arrivare a questo credo che bisogna essere semplicemente sinceri, leali, diretti e con idee molto molto chiare. Poi il gioco è dei calciatori, nel bene e nel male sono e saranno sempre loro i protagonisti”.