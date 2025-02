Il 9 febbraio in scena a Milano la commedia musicale scritta da Felice Rossello e Roberto Centazzo: “Orgogliosi del nostro lavoro”

Savona/Genova/Milano. Domenica 9 febbraio 2025 (ore 16.30) al Teatro della Memoria, a Milano in via Cucchiari 4, alle 16 e 30, la Compagnia di San Fruttuoso di Genova presenterà una commedia musicale scritta da Roberto Centazzo e dall’autore televisivo savonese Felice Rossello.

Commedia musicale che viene rappresentata per la seconda volta in Italia. Non è a lieto fine, ma racconta le frustrazioni, anche comiche, a volte, di una serie di personaggi che alla fine della vita fanno il bilancio del loro modo di vivere con la fatidica frase: “Se nasco un’altra volta”, che da il titolo alla pièce.

“Sono particolarmente contento di rappresentare in questo teatro per il secondo anno consecutivo un lavoro mio e di di Centazzo – spiega Rossello – sono felice per due motivi: perché ho lavorato tanto a Milano alla Rai (e non solo) e perché, se ci anno invitati una seconda volta da loro vuol dire che (forse) le cose che scriviamo piacciono e gli attori che mettono in scena le nostre commedie sono bravi”.

“Mi piacerebbe che tutti quelli di Milano che conosco presenziassero. Narcisismo il mio? No chi scrive, scrive perché ha qualcosa da dire agli altri e quindi ama il confronto, il dialogo, anche aspro,, certo ma che abbia il fine di comunicare una sua idea che vuole confrontarsi con quelle degli altri! La vita non è un complotto, la vita è dialogo tra diversi!”, afferma.

“C’è anche un numero di telefono per prenotarsi. Se avete amici a Milano dite che telefonino al 02313663. Grazie il mio ego è contento”, conclude l’autore televisivo Rossello.