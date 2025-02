Il 28 febbraio disponibile “I Rivali”, nuovo romanzo della scrittrice cellese Daniela Piazza

Celle Ligure. Il giorno 28 febbraio esce in libreria il nuovo romanzo della scrittrice cellese Daniela Piazza, “I rivali” (Altrevoci Edizioni), terzo volume, dopo “Il bastardo” (2022) e “La brigante” (2023), di una serie intitolata “Fieschi e Doria: saga di una rivalità”.

Si tratta di un romanzo storico di avventura, in cui le turbinose vicende personali di protagonisti di invenzione si intrecciano alla grande storia del XIII secolo e ai suoi riflessi in Liguria. Francesco Fieschi, Filippo Grimaldi e Marco Doria vivranno in prima persona le ostilità tra Papato e Impero ai tempi di papa Innocenzo IV Fieschi e di Federico II di Svevia (che si riflettono, nella nostra terra, nelle ostilità tra i guelfi “Rampini”, capitanati da Fieschi e Grimaldi, e i ghibellini “Mascherati”, con al vertice Doria e Spinola) e saranno coinvolti nella disastrosa VII Crociata organizzata da re Luigi IX di Francia.

In un crescendo di tensione e colpi di scena, nel terzo volume si scioglieranno i nodi e si sveleranno i misteri che caratterizzano i primi due volumi e i protagonisti finalmente vedranno concretizzarsi il momento del ritorno alla loro terra tanto amata, tanto che uno degli ultimi capitoli è ambientato nel castello dei Grimaldi a Stella.

Le prime presentazioni del libro si terranno a Lavagna, terra dei Fieschi, presso la Biblioteca Civica Serbandini Bini, il giorno mercoledì 5 marzo alle 17.30 e a Savona, presso la Libreria Feltrinelli di Savona il giorno 20 marzo alle 18.