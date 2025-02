Il 26 febbraio a Pietra Ligure l’assemblea dell’Unione Provinciale degli Albergatori di Savona

Pietra Ligure. Sarà il Teatro Moretti di Pietra Ligure ad ospitare mercoledì 26 febbraio l’assemblea dell’Unione Provinciale degli Albergatori di Savona.

Un momento di confronto tra esperti del settore per capire come si presenta l’ormai imminente stagione turistica a cominciare dai ponti primaverili. L’assemblea inizierà alle 15,30 con i saluti del sindaco Luigi De Vincenzi e del presidente di Upasv Stefania Piccardo. Quindi il pomeriggio proseguirà con le relazioni degli invitati a cominciare dall’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi che tratterà l’argomento “Cosa bolle in pentola”. Si proseguirà con Francesca Montaldo per Agenzia in Liguria e il suo intervento su “DMS uno strumento per vendere la destinazione”. Altro relatore dell’assemblea sarà Josep Ejarque di F Tourism & Marketing che tratterà l’argomento “Le tendenze per questo 2025”.

Altro intervento in programma è quello dell’assessore Paolo Ripamonti che parlerà di “Finanziamenti per le imprese turistiche”. A chiudere il pomeriggio dell’assemblea Upsav sarà Vinicio Borsi, Hospitality Innovation Manager, con “L’Ai ci sconvolgerà?” ovvero come l’intelligenza artificiale avrà un impatto sul turismo con le sue applicazioni e le possibilità di analisi dei dati. Nel corso dell’assemblea è previsto un collegamento con la delegazione savonese a Roma dove si svolgerà l’audizione al Ministero della Cultura per il momento culminante della candidatura di Savona Capitale italiana della Cultura 2027.