Il 24 febbraio il consiglio provinciale straordinario sulle ingiunzioni di pagamento per vecchie multe

Savona. Si terrà lunedì 24 febbraio alle 12 il consiglio provinciale straordinario sulle ingiunzioni di pagamento per vecchie multe ricevute da 17mila cittadini nelle settimane scorse.

La convocazione della seduta per discutere del tema è stata richiesta dal gruppo “Uniti per la provincia” nei giorni scorsi.

Molti cittadini hanno ricevuto le cartelle e diverse sono state le chiamate per avere chiarimenti alla polizia locale di Savona che aveva precisato: “Da qualche giorno il centralino riceve telefonate da parte di cittadini, per avere informazioni circa l’emissione di alcune cartelle esattoriali, riguardanti il mancato (o parziale) pagamento di sanzioni amministrative. A rendere sospettose le persone, sarebbe in particolar modo il fatto che le raccomandate arrivino da fuori regione. Sono inviti di pagamento emessi dall’agenzia di riscossione della Provincia di Savona, per pregresse violazioni al Codice della strada”.

In una settimana sono stati incassati 500 mila euro per i pagamenti delle vecchie multe sui 3 milioni previsti. Le persone interessate dalle ingiuzioni di pagamento sono 17163 (29mila i verbali). Da quando sono stati installati i velox (nel 2017, ma attivi dal 2018) sono state fatte 147 mila multe (delle quali 29mila non pagate)

Nel frattempo già diverse centinaia di pratiche sono state annullate.

Per andare incontro agli utenti e far fronte alle centinaia di richieste, a partire da lunedì 10 febbraio, presso la sede della Provincia di Savona e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30), è presente personale specializzato di LaBConsulenze Srl per offrire assistenza diretta e risolvere ogni eventuale problematica legata ai pagamenti.

Per ulteriori informazioni, è stato attivato un numero di telefono dedicato: 019 8313433, al quale i cittadini potranno rivolgersi per chiarimenti nei medesimi orari di apertura dello sportello.