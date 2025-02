I sindacati: “Il contratto della sanità privata fermo da 6 anni, quello delle Rsa da 13. La Regione risolva questa vergogna”

Liguria. “Il contratto della sanità privata (Aiop-Aris) è bloccato da 6 anni, quello delle residenze per anziani accreditate con Regione Liguria addirittura da 13: si tratta di una vergogna inaccettabile che va superata velocemente”. Così in una nota Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl.

“Le trattative condotte a livello regionale continuano ad essere infruttuose per responsabilità delle associazioni padronali del settore che non intendono riconoscere ai propri dipendenti i diritti derivanti dal contratto di lavoro. Le associazioni datoriali con questo atteggiamento calpestano da troppi anni la dignità di oltre 3 mila lavoratrici e lavoratori del settore in Liguria e 200 mila a livello nazionale, ignorando totalmente il loro valore, l’impegno giornaliero e l’importanza di una professione che ha a che fare con la cura delle persone fragili. Lavoratrici e lavoratori non possono più attendere: serve un intervento istituzionale per riaprire i tavoli di contrattazione e garantire condizioni di lavoro dignitose per tutti coloro che operano in un settore così impegnativo ed essenziale per il benessere collettivo”.

FP Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl hanno chiesto alla Regione Liguria “un incontro urgente per esporre dettagliatamente la vertenza in corso e trovare soluzioni che consentano di riprendere rapidamente la contrattazione. La Regione può avere un ruolo determinante in questo senso perché nella sua posizione potrebbe, ad esempio, vincolare l’accreditamento delle strutture al costante rinnovo dei contratti collettivi stipulati dai sindacati confederali di categoria maggiormente rappresentative del settore”.