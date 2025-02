“I quaranta giorni di Trieste”: Albisola Superiore rende omaggio al Giorno del Ricordo

Albisola Superiore. I Quaranta Giorni di Trieste: un capitolo doloroso della storia italiana: sabato 8 febbraio Albisola Superiore rende omaggio al Giorno del Ricordo. “Ma il resto d’Italia si è mai reso conto davvero del fatto reale, concreto che mentre nel mondo si celebrava la sospirata pace, in quelle terre, solo in quelle, iniziava un massacro più feroce di prima?”

Aprile 1945: a Trieste e in Venezia Giulia, le armate jugoslave arrivano per prime e occupano il territorio dal 30 aprile al 12 giugno. Sebbene la guerra fosse ufficialmente conclusa, prima dell’ingresso delle truppe angloamericane si consumano i tragici “Quaranta Giorni di Trieste”, il periodo delle Foibe giuliane. Secondo le stime degli osservatori Alleati, le vittime furono non meno di 5mila, configurandosi come il più grande sterminio di popolazione subito dall’Italia in tempo di pace.

Questi e altri passaggi critici della nostra storia saranno al centro della conferenza in programma sabato 8 febbraio ad Albisola Superiore, in occasione del Giorno del Ricordo. L’evento, aperto alla cittadinanza, si terrà alle 10.30 presso la Civica Biblioteca Manlio Trucco, in Corso Ferrari 193. Interverranno oltre all’Assessore comunale Simona Poggi, Gianfranco Cagnasso, presidente Federazione Italiana Volontari della Libertà; Mario Mazzini, presidente Unione Naz. Ufficiali in Congedo, presidente Conferenza permanente Associazioni d’Arma, combattentistiche e patriottiche. Conferenza a cura di Valter Lazzari, presidente Comitato provinciale di Savona Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia: Giorno del Ricordo: criticità pregiudizi, usi strumentali, con letture di Gabriella Bianchi.

L’iniziativa è promossa dall’Assessore alla Cultura Simona Poggi, che sottolinea l’importanza del ricordo: “Lo scopo è quello mantenere viva la memoria per far sì che questi eventi drammatici non siano dimenticati. Ricordare il passato è un atto importante per costruire un futuro di pace e cooperazione, basato sul rispetto reciproco e dei diritti umani”.