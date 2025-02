I commercianti fanno squadra per rilanciare il rapporto con la clientela, a Savona arriva “Sposi metropolitani”.

Savona. Negozio, cliente, rapporto di fiducia, facendo poca strada. Sono 10 le attività commerciali che hanno deciso di fare squadra per portare avanti un legame tra chi compra e chi vende. Un messaggio rivolto ai cittadini e non solo e un evento. È tutto pronto per un fine settimana dedicato a “Sposi metropolitani”, il primo e il due marzo. “Si parla tanto di commercio, di piccole attività e delle loro difficoltà in un momento storico come questo veramente difficile.

In questo clima, a volte davvero complesso – sottolineano gli organizzatori – la passione, la forza e la convinzione hanno dato vita ad un lavoro di squadra di sicuro rilievo. Dieci attività della città – spiegano- unite da un filo conduttore che è rappresentato dal tema dell’Amore e dal loro posizionamento in Savona, si sono coordinate e presentano questo evento la cui particolarità è rappresentata dal fatto che hanno deciso di fare squadra per lanciare un messaggio a tutti: quello di far rivivere le emozioni, valorizzare il rapporto umano con la clientela e dimostrare che bastano pochi passi in città per trovare tutto quanto necessario per organizzare un matrimonio, una cerimonia o un importante anniversario. Anche a Savona esistono eccellenze, artigiani e professionisti che spesso sono apprezzati anche fuori confine”.

La due giorni “vuole anche essere una chiave di svolta per presentare a tutti i savonesi ed i turisti quanto sia, a volte sopito, nel tessuto commerciale della città. Inutile dire – concludono – che speriamo sia un evento seguito da tanto pubblico, sia per l’impegno delle attività aderenti ma anche per la città di Savona”.