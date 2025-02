Haiki plus, via libera a nuovo impianto per batterie e oli minerali-vegetali

Haiki+, proprietaria della discarica di Bossarino a Vado Ligure e socio di maggioranza della stessa Ecosavona, tramite la sua controllata Haiki Recycling, ha ricevuto l’autorizzazione dalla Provincia di Novara per un nuovo impianto a San Pietro Mosezzo, in via Marelli 33, per il recupero di materiali quali pile, batterie al piombo e accumulatori esausti, oli minerali e vegetali.

L’impianto rappresenterà un passo importante nella strategia di economia circolare e verso un futuro più sostenibile e innovativo nella gestione dei rifiuti, contribuendo alla riduzione del loro impatto ambientale.

Il nuovo impianto sarà progettato per trattare fino a 10.850 tonnellate all’anno di rifiuti, suddivisi tra 10.500 tonnellate di rifiuti pericolosi e 350 tonnellate di rifiuti non pericolosi. Dotato di tecnologie di ultima generazione, per assicurare la massima tutela dell’ambiente e della salute pubblica, l’impianto sarà dotato di sistemi di tracciabilità digitale per il monitoraggio dei rifiuti in entrata e uscita, misure di sicurezza avanzate per la separazione e il corretto stoccaggio dei rifiuti, sistema di videosorveglianza attivo h24, controlli periodici sulle emissioni in atmosfera e sulla qualità delle acque reflue, procedure specifiche per la gestione delle emergenze e la prevenzione incendi.

Il completamento dell’iter autorizzativo si inserisce nella direttrice di industrializzazione del sistema di Haiki Cobat, che prevede anche una parziale internalizzazione delle attività di stoccaggio e gestione del circuito di valorizzazione delle batterie auto, una direttrice indicata nello stesso piano industriale recentemente approvato.

“L’autorizzazione di questo nuovo impianto rappresenta un traguardo significativo per la nostra azienda – ha dichiarato Flavio Raimondo, amministratore delegato di Haiki+ – Siamo orgogliosi di poter contribuire alla sostenibilità per il territorio e la comunità di San Pietro Mosezzo”.

“In Haiki+ crediamo fermamente che l’innovazione e la tutela ambientale debbano essere il motore di una gestione efficiente e responsabile dei rifiuti. Continueremo a investire in tecnologie avanzate per promuovere un’economia circolare concreta ed efficace”.

L’autorizzazione è stata concessa a seguito di un attento iter istruttorio che ha coinvolto diversi enti e autorità competenti, tra cui Vigili del Fuoco, ARPA, ASL, Ufficio Rifiuti e Bonifiche, Acqua Novara VCO e il Comune di San Pietro Mosezzo. La Conferenza di Servizi ha raccolto pareri favorevoli con prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza ambientale e la conformità normativa del sito.