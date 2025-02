Guida ai migliori piani internet per famiglie e lavoratori da casa

Lo smart working, in Italia, non si arresta. A confermarlo è l’Osservatorio del Politecnico di Milano in un comunicato stampa che presenta dati aggiornati al 2024. Le stime odierne parlano di circa 3,55 milioni di persone: quasi un’azienda su tre.

Numeri importanti che convivono con le dinamiche della didattica a distanza, tornata in auge ai tempi del Covid e ancora piuttosto diffusa, nonché con l’utilizzo dei device digitali durante i momenti del tempo libero.

Ecco allora che si fa strada la necessità di avere una connessione Internet casa performante e in grado di supportare le operazioni della quotidianità, legate al lavoro da remoto e non solo.

Le aziende del settore, consapevoli del fenomeno, si sono attivate in maniera efficace, mettendo a disposizione dei piani Internet specifici per famiglie e smart workers. Vista la molteplicità di soluzioni presenti sul mercato, orientarsi può non essere semplice. In questa guida potete trovare alcuni consigli utili per fare la scelta più rispondente alle vostre esigenze.

3 fattori da valutare nella scelta del piano Internet per famiglie e smart workers

I fattori da considerare nella scelta del piano Internet sono diversi, per chi ha la necessità di una connessione stabile e performante come coloro che lavorano da remoto. Tra gli elementi più importanti troviamo velocità, copertura e tipo di tecnologia utilizzata: le soluzioni più comuni sono quelle che vedono al centro la rete WiFi.

Il valore aggiunto delle offerte WiFi

Le offerte WiFi pensate per le famiglie o per chi lavora in smartworking sono ideali per avere una connessione veloce e senza interruzioni durante la giornata. Si tratta, infatti, di una soluzione che permette di utilizzare più dispositivi contemporaneamente, a fronte di standard particolarmente elevati sia in termini di prestazioni che di sicurezza.

Questi fattori sono fondamentali per chi utilizza Internet con scopi professionali all’interno delle mura domestiche, spesso con altre persone che hanno necessità di avvalersi di pc, smartphone e tablet nel medesimo momento.

La velocità della connessione online

La velocità di connessione è un altro aspetto da considerare quando si valuta un piano Internet per famiglie e lavoratori da remoto. Ma quanta ne occorre davvero?

Non c’è una risposta valida sempre e per tutti, poiché tale parametro andrà valutato alla luce del numero di persone che si collegano alla rete.

Un parametro affidabile è quello proposto dalla Federal Communication Commission degli Stati Uniti, la quale ha individuato come livello minimo per una connessione Internet efficace un valore pari a 25 Mbps.

Fondamentale considerare la velocità di upload: assicura un buon livello per quanto riguarda la qualità video e audio – essenziale durante le video call – nonché standard ottimali per l’invio delle comunicazioni in uscita.

La copertura: il fattore che fa la differenza

Ci soffermiamo su questo aspetto per ultimo pur consapevoli che si tratta in realtà del primo da verificare nel momento in cui si è notata un’offerta WiFi interessante. Questo perché magari un piano tariffario può avere davvero tutte le carte in regola, ma se non sussiste la copertura tende a non rivelarsi la soluzione da preferire.

Pertanto, un operatore serio e specializzato dovrebbe mettere a disposizione un servizio di verifica della copertura già all’interno dei propri canali online. Controllare questo elemento è quindi, nella maggior parte dei casi, piuttosto semplice.