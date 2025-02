Gran Fondo Città di Loano: il percorso e gli orari della 14ª edizione

Loano. Domenica 9 febbraio si terrà la 14ª edizione della Gran Fondo Città di Loano, la gara ciclistica organizzata dal Gruppo Sportivo LoaBikers con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. L’edizione 2025 della Gran Fondo Città di Loano sarà anche valevole come quattordicesimo Memorial Laura Pesce, che assegnerà un premio speciale alla prima donna classificata nella categoria W2, e come prova del Campionato Nazionale Acsi.

La Granfondo Città di Loano si disputerà su una distanza di quasi 100 chilometri. I ciclisti partiranno alle 9.30 da via delle Caselle, si immetteranno sulla via Aurelia e si dirigeranno verso Albenga passando per Borghetto e Ceriale. Una volta raggiunta la città delle Torri, i corridori lasceranno la costa per l’entroterra: toccheranno le frazioni albenganesi di San Fedele e Lusignano e giungeranno quindi a Villanova d’Albenga, Ortovero e Pogli. Dopo un breve sconfinamento a Ponterotto e Ranzo in provincia di Imperia, i ciclisti giungeranno a Costa Bacelega, dove inizierà la suggestiva “balconata” sulla Valle d’Arroscia che li porterà a toccare Onzo, Vendone, Arnasco e Cenesi. Passato Cisano sul Neva e giunti a Zuccarello, per i ciclisti inizierà la salita fino attraverso Castelvecchio di Rocca Barbena fino al Colle dello Scravaion, il “Gran premio della montagna” della Granfondo Città di Loano coi suoi 814 metri di quota. Seguirà la rapida discesa che porterà gli atleti a Bardineto. In seguito i partecipanti dirigeranno il manubrio verso Carpe, Toirano e Boissano. Qui inizierà l’ultima discesa che condurrà fino all’arrivo, ancora in via delle Caselle a Loano.

Nella giornata della corsa la circolazione veicolare sarà interrotta per diversi minuti, prima e dopo il passaggio dei corridori.

Ad una media di 37 chilometri gli orari i passaggi saranno: Loano (Ss1) alle 9.32; Borghetto (Ss1) alle 9.35; Albenga (Ss1) alle 9.47; San Fedele d’Albenga (Sp6) alle 9.39; Lusignano d’Albenga (Sp6) alle 9.40; Villanova d’Albenga (Sp6 e Sp453) alle 9.45; Ortovero (Sp453) alle 9.53; Pogli (Sp453) alle 9.57; Ponterotto (Sp453) alle 10.01; Costa Bacelega (Sp14 e Sp78 e Sp35) alle 10.06; Onzo (Sp35) alle 10.14; Vendone (Sp35) alle 10.20; Arnasco (Sp35 e Sp19) alle 10.33; Cenesi (Via Pineta) alle 10.39; Cisano sul Neva (Via Delautra e A. Colombo e Sp 582) alle 10.40-10.45; Zuccarello (Sp582) alle 10.52; Castelvecchio di Rocca Barbena (Sp52) alle 11.00; Colle dello Scravaion (Sp52) alle 11.14; Bardineto (Sp52 e Sp60) alle 11.20; Carpe (Sp60) alle 11.40; Toirano (Sp60 e Sp25) alle 11.51; Boissano (Sp60 e Sp25) alle 11.56; Loano (Sp25 e Ss1) alle 12.02.

Ad una media di 39 chilometri gli orari i passaggi saranno: Loano (Ss1) alle 9.30; Borghetto (Ss1) alle 9.33; Albenga (Ss1) alle 9.44; San Fedele d’Albenga (Sp6) alle 9.37; Lusignano d’Albenga (Sp6) alle 9.38; Villanova d’Albenga (Sp6 e Sp453) alle 9.42; Ortovero (Sp453) alle 9.50; Pogli (Sp453) alle 9.54; Ponterotto (Sp453) alle 9.57; Costa Bacelega (Sp14 e Sp78 e Sp35) alle 10.02; Onzo (Sp35) alle 10.10; Vendone (Sp35) alle 10.16; Arnasco (Sp35 e Sp19) alle 10.28; Cenesi (Via Pineta) alle 10.33; Cisano sul Neva (Via Delautra e A. Colombo e Sp 582) alle 10.33-10.35; Zuccarello (Sp582) alle 10.46; Castelvecchio di Rocca Barbena (Sp52) alle 10.53; Colle dello Scravaion (Sp52) alle 11.06; Bardineto (Sp52 e Sp60) alle 11.13; Carpe (Sp60) alle 11.32; Toirano (Sp60 e Sp25) alle 11.42; Boissano (Sp60 e Sp25) alle 11.46; Loano (Sp25 e Ss1) alle 11.52.

Dalle 7 dell’8 febbraio alle 19 del 9 febbraio e comunque sino a fine manifestazione è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata ad ogni categoria dei veicoli in piazzale Veterani dello Sport. Dalle 17 dell’8 febbraio alle 18 del 9 febbraio e comunque sino a fine manifestazione: in via delle Caselle lato ponente, monte e mare (con esclusione di piazza San Francesco) è in vigore il divieto di sosta per ogni categoria di veicoli; in via delle Caselle, in prossimità del civico 7-5 lato monte e lato mare, in prossimità del parco è vietata la sosta ad ogni categoria di veicoli; in via delle Caselle lato levante e monte per gli stalli di sosta presenti longitudinalmente al marciapiede ed all’aiuola nella parte centrale dell’area di sosta (con esclusione di quelli sotto al cimitero e di quelli lato mare della via oltre a quelli posti a levante longitudinali al muro di contenimento del minigolf) è in vigore il divieto di sosta per ogni categoria di veicoli.

Il 9 febbraio è in vigore la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale nei due sensi di marcia, nei seguenti tratti di strada: dalle 9 alle 10 e comunque sino al termine del transito dei partecipanti alla gara sportiva, dal punto di partenza di via delle Caselle sino al confine con il Comune di Borghetto Santo Spirito; dalle 11.45 alle 13.30 e comunque sino al termine del transito della gara sportiva sulla Sp25 dal confine con il comune di Boissano a via Silvio Amico, in via Silvio Amico, in via dei Gazzi, in via delle Caselle sino al traguardo della corsa ciclistica.