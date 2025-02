Gli uffici di Cia Liguria abilitati per il MePA: “Servizio essenziale per il settore agricolo”

Liguria. Nel segno della digitalizzazione dei servizi e dell’assistenza alle aziende agricole: le sedi di Cia in Liguria sono, infatti, abilitate per il MePA. I diversi uffici, compresi quelli del territorio savonese, possono accompagnare così i propri associati nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), il mercato digitale per gli acquisti di beni e servizi dove le imprese richiedono l’ammissione ai bandi attivi e le P.A. pubblicano i propri Appalti specifici.

La piattaforma alla quale è ormai è indispensabile essere iscritti se si vogliono siglare contratti con le amministrazioni pubbliche.

Con la collaborazione di Consip, centrale d’acquisto nazionale partecipata interamente dal Ministero dell’Economia, Cia Imperia è stata la prima associazione agricola a livello regionale ad attivare uffici per supportare gli agricoltori ad abilitarsi MePA.

Il progetto “Sportelli in Rete” è stato attivato nelle sedi della confederazione di Arma di Taggia, Bordighera, Imperia e Ventimiglia, riferimento per attività del territorio come fattorie didattiche, agriturismi, aziende specializzate in manutenzione del verde o che vendono prodotti agricoli.

A seguire il servizio si è esteso nelle altre province liguri, compresa Cia Savona.