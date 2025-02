Giorno della Memoria: ad Alassio l’incontro degli studenti con l’onorevole Emanuele Fiano

Alassio. Le iniziative dedicate agli studenti di Alassio per commemorare il Giorno della Memoria sono proseguite oggi con un incontro presso la scuola secondaria di primo grado “M.M. Ollandini”.

In questa occasione ha portato la propria toccante testimonianza l’on. Emanuele Fiano, componente del Comitato Nazionale ANED e presidente del Comitato scientifico della Fondazione Fossoli, il quale ha raccontato la storia della propria famiglia, deportata in un campo di sterminio, da cui solo il padre Nedo è sopravvissuto. Inserendo la vicenda nel contesto storico, Fiano ha ripercorso le tappe delle persecuzioni razziali, dalle leggi del 1938 alla caduta del fascismo, fino alla liberazione. Con parole toccanti, ha aiutato i ragazzi a comprendere l’enormità della tragedia, riportando anche le testimonianze di altri sopravvissuti, come la senatrice Liliana Segre.

L’incontro, organizzato da ANED in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio, ha visto la partecipazione del presidente di ANED Savona-Imperia, Simone Falco, del vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri, della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Alassio Sabina Poggio e del personale docente dell’istituto.