Giorno del Ricordo, la proposta di Vaccarezza: “La Medaglia d’Oro al Valore Militare sul gonfalone dell’ultima amministrazione italiana di Zara”

Liguria. La Medaglia d’Oro al Valore Militare sul gonfalone dell’ultima amministrazione italiana della città di Zara. E’ la proposta avanzata dal consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

“Oggi lunedì 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo delle Foibe e dell’Esodo degli Italiani della Venezia Giulia e Dalmazia – ricorda Vaccarezza – Come ogni anno non possiamo dimenticare il martirio di tanti nostri connazionali per mano delle milizie comuniste del maresciallo Tito. Non possiamo non stringerci con sentimenti d’affetto e vicinanza alle vittime, agli esuli e alle loro famiglie. Quanto accaduto nei giorni scorsi alla foiba di Basovizza, vandalizzata con scritte infami nei confronti di questa tragica vicenda, ci dice che è ancor più doveroso tramandare, far conoscere e valorizzare la memoria di una delle pagine più buie della nostra storia”.

“A tal fine, lo scorso 28 gennaio ho depositato in consiglio regionale una mozione per compiere un atto di giustizia nei confronti di una delle città più martoriate in quel drammatico periodo, Zara, chiedendo alla giunta Bucci di attivarsi presso le sedi competenti affinché siano avviate le procedure per l’apposizione ufficiale della Medaglia d’Oro al Valore Militare sul gonfalone dell’ultima amministrazione italiana della città. Una Medaglia che, assegnata il 21 settembre 2001 con ‘motu proprio’ dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, non è stata mai effettivamente consegnata”.

“Questa mia iniziativa, sottoscritta anche dai colleghi di Forza Italia Carlo Bagnasco e Chiara Cerri, e che fa seguito ad altre che ho assunto in questi anni, vuole essere un modo concreto di rendere onore alle vittime di quello che fu a tutti gli effetti un atto d’odio organizzato e pianificato nei confronti dell’Italia e degli italiani, e non, come qualche storico negazionista o riduzionista ha sostenuto e continua a sostenere, una ritorsione contro i torti del fascismo, perché tra le vittime di questo odio ideologico, etnico e sociale, vi furono persone colpevoli soltanto di essere italiane”.

“A loro va il nostro ricordo e il nostro impegno quotidiano affinché la tragedia delle foibe e dell’esodo sia sempre più studiata, approfondita e conosciuta per ciò che effettivamente è stata, diradando le nebbie dell’oblio nelle quali alcuni vorrebbero che questi fatti fossero nuovamente relegati”.