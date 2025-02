Giornata di traffico sulle autostrade liguri: 11 chilometri di coda tra Albenga e Feglino

Liguria. Giornata di code e rallentamenti sulle autostrade liguri. Concessioni del Tirreno segnala 10 chilometri di coda tra Borghetto e Feglino in direzione Savona a causa dei cantieri e un altro chilometro tra Albenga e Borghetto.

In A10 ci sono 4 chilometri di coda tra Varazze e il bivio per l’A26 sempre causa lavori. Sulla A6 Torino-Savona un chilometro tra il bivio con l’A10 e Altare.

Secondo le previsioni di traffico di Aspi, anche domani per gli automobilisti sarà una giornata difficile: la situazione più critica (bollino rosso) è prevista in A10, sia direzione Genova che Savona, dalle 7 alle 29. Traffico anche sulla A26 e sulla A7. Bollino verde solo sulla A12 per tutto il giorno.